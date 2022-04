Startelf-Einsatz von Bayern-Star Alphonso Davies in Villarreal möglich - Weitere Positionen noch offen

Ungeachtet des Wirbels um die Wechselpanne im Bundesliga-Spiel am vergangenen Samstag beim SC Freiburg (4:1) laufen beim FC Bayern die Vorbereitungen auf das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League am Mittwochabend beim FC Villarreal. Trainer Julian Nagelsmann kann in Spanien fast aus dem Vollen schöpfen - zumal auch Alphonso Davies früher als zuletzt erwartet wieder eine echte Option ist. Die Testergebnisse bei dem in den vergangenen Monaten wegen Anzeichen einer Herzmuskelentzündung ausgefallenen Außenverteidiger hätten keinerlei Befunde mehr ergeben, sagte der Bayern-Coach und stellte dem kanadischen Nationalspieler sogar einen Einsatz in der Startelf in Aussicht. Anzeige

"Grundsätzlich habe ich schon die Idee, ihn von Beginn an spielen zu lassen", sagte Nagelsmann und betonte, dass er dies mit dem Trainerteam noch einmal diskutieren werde, um kein weiterführendes Risiko einzugehen. Zuletzt hatte der Bayern-Trainer frühestens zum Rückspiel am 12. April mit dem Kanadier gerechnet.

Auch die Entscheidungen über die übrigen Plätze in der Anfangsformation gegen Villarreal seien noch nicht final gefallen. Zwar will Nagelsmann im Vergleich zum Freiburg-Spiel etwas rotieren, "aber nicht zu viel". Drei Positionen seien in seinen Planungen noch offen – unter anderem sind Serge Gnabry und Leroy Sané auf den Flügelpositionen Startelf-Kandidaten. "Gnabry und Sané zählen dazu, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Serge hat zuletzt eine überragende Leistung gezeigt, Leroy hat einen nicht ganz glücklichen Eindruck gemacht, aber im Laufe der Saison oft gezeigt, wie er uns helfen kann. Wir können aus dem Vollen schöpfen, was die drei Außen angeht. Das ist sehr wertvoll für uns."

Während Nagelsmann auch Verteidiger Niklas Süle, der nach überwundenem Muskelfaserriss schon gegen Freiburg zu einem Kurzeinsatz kam, "gerne spielen lassen würde", werden Corentin Tolisso (Muskelfaserriss), Eric Maxim Choupo-Moting (Corona-Infektion) und Bouna Sarr nicht zur Verfügung stehen. Sarr habe "Patellasehnenprobleme" und müsse vorerst pausieren. "Wir sind am Diskutieren, wie es mit ihm weitergeht", erklärte Nagelsmann. "Das ist ein bisschen ärgerlich." Grundsätzlich befinde sich seine Mannschaft jedoch im Rhythmus, erklärte ein optimistischer FCB-Trainer.