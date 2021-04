Corona-geschwächt: Personal-Puzzle für Recken-Coach vor Löwen-Spiel

Ortega: "Geht langsam voran"

„Bei allen Spielern, die aus der Quarantäne zurückgekommen sind, geht es langsam voran“, sagt Carlos Ortega lediglich. Er will und muss sie langsam aufbauen: „Das Gute ist, dass wir bis Mai noch etwas Zeit haben. Dann kommen die sehr wichtigen Spiele für uns.“

Die Löwen stehen derweil als Ausrichter des Finalturniers der neuen European League der EHF fest. Das Wochenende mit zwei Halbfinals und dem Endspiel soll am 22. und 23. Mai in der SAP-Arena in Mannheim ausgetragen werden. Nach den Viertelfinalhinspielen haben neben den Lö­wen auch noch Magdeburg und Berlin Chancen auf das Final Four.