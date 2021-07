Personalnot bei den Olympia-Fußballern: Bundestrainer Kuntz dachte über Torwart als Feldspieler nach

Beim Sieg gegen Saudi-Arabien pfiffen die DFB-Kicker bei den Olympischen Spielen in Tokio aus dem letzten Loch. Das wichtige 3:2 gelang der Truppe von Trainer Stefan Kuntz in Unterzahl: Amos Pieper war in der 67. Minute vom Platz geflogen. Wegen den zahlreichen Nicht-Abstellungen aus den Vereinen und der Sperre aus dem ersten Spiel von Maximilian Arnold hatte der DFB-Trainer überhaupt nur 14 Spieler für das zweite Gruppenspiel zur Verfügung.

