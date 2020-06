Personalplanungen der BSG Chemie Leipzig hängen in der Luft - Klarheit am Freitag?

Leipzig. Die monatelange Hängepartie neigt sich dem Ende. Am Freitag tagt das Präsidium des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV). Dann entscheidet sich, wie mit der derzeit ruhenden Saison der Regionalliga Nordost verfahren wird. Die BSG Chemie Leipzig kann auf Tabellenplatz 12 mit einem zweiten Regionalligajahr in Folge rechnen. Doch der seit Wochen anhaltende Findungsprozess, zerrt nicht nur an den Nerven der Betroffenen. Er legte auch die Vertragsgespräche in Leutzsch lahm.