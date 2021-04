Personallage beim FC Bayern vor PSG-Duell: Hoffnung auf Wackelkandidat Goretzka

Der FC Bayern startet den Countdown für das große Champions-League -Spiel in Paris. Der Titelverteidiger steht nach dem 2:3 im Viertelfinal-Hinspiel gegen PSG mit den Topstars Kylian Mbappé und Neymar vor dem K.o., auch wenn Trainer Hansi Flick für Dienstag (21.00 Uhr/Sky) eine magische Fußballnacht im Prinzenpark beschwört. "Wir werden versuchen, dass wir 90 Minuten nochmal alles rausholen und zwei Tore mehr schießen als der Gegner. Das ist unser Ziel!"

Treffer müssen her, und da ist es natürlich ein Handicap, dass Flick auch im Rückspiel wieder Torjäger Robert Lewandowski und Serge Gnabry in der Offensive fehlen werden. Auch Niklas Süle fällt verletzt aus. Flick wird im Verlauf des Reisetages erst einmal schauen müssen, wie es um die Wackelkandidaten Lucas Hernández (Rippenprellung) und Leon Goretzka (Zerrung) steht. Laut Bild absolvierte Goretzka bereits wieder eine 20-minütige Laufeinheit. " Wenn die Ärzte grünes Licht geben, entscheiden wir Trainer, ob es das Risiko wert ist ", wird Flick zitiert. Auch Marc Roca (Knieprellung) ist demnach für das PSG-Spiel fraglich.

Aufschluss wird die letzte Einheit der Münchener vor der Partie bringen. Das Abschlusstraining bestreitet Trainer Flick mit seiner Mannschaft nicht im Prinzenpark, sondern noch auf dem Vereinsgelände in München. Erst am Nachmittag geht es mit dem Flieger nach Paris, ein inzwischen erprobter Ablauf in Corona-Zeiten.