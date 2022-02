Personeller Wirbel beim ZFC Meuselwitz: Dartsch und zwei Hüter weg, ein Neuer kommt

Zunächst habe Trainer David Bergner den bisherigen Ersatztorwart Justin Fietz aus der Trainingsgruppe genommen und ihm einen Vereinswechsel empfohlen, teilte der Verein am Montag mit. Damit ist Fietz der fünfte Kicker, den der Coach freigestellt hat. Bereits bei seinem Amtsantritt im Oktober hatte er vier Spieler aussortiert . Die frei gewordene Planstelle zwischen den Pfosten soll Jean-Marie Plath füllen. Der 19-Jährige wiederum war von seinem bisherigen Verein Union Fürstenwalde freigestellt worden. Plath spielte in der Jugend fünf Jahre für RB Leipzig und vier Jahre für Erzgebirge Aue.

Und damit wären wir bei Schlussmann Numero drei. Auch Zicos Resvanis verlässt Meuselwitz. „Zicos hat am Freitag seine Entscheidung mitgeteilt und nach unserer Aufforderung, diese zu überschlafen, am Samstag bekräftigt. Das ist schade, aber nicht zu ändern“, wird ZFC-Vizepräsident Holm Pinder in einer Pressemitteilung zitiert. Die Entscheidung sei nach Aussagen der Teamverantwortlichen besonders schade. Obwohl Resvanis sich bislang nicht in entscheidendem Maße durchsetzen konnte, sei er dennoch in der Mannschaft absolut geschätzt und integriert gewesen.