PES 2020: Ein ernsthafter Konkurrent von FIFA 20? Die Konami-Fußballsimulation im Test

PES begeistert mit realitätsnahem Fußballvergnügen

PES 2020 ist wieder ganz nah dran an der Realität, bringt aber nicht ganz so viele Neuerungen mit. Über weite Strecken ähnelt die neue Konami-Variante seinem Vorgänger. In puncto Grafik erleben die Gamer aber eine Steigerung. Die Spieler sehen nicht nur echt aus, viele von ihnen bewegen sich auch so und bringen viele bekannte Eigenschaften mit. Ein großes Plus gegenüber FIFA bleibt damit das realitätsnähere Fußballvergnügen.