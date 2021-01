Bayer-Trainer Peter Bosz gibt Einblick in Kabinen-Predigt: "Das war sehr deutlich"

Nach außen wirkte Peter Bosz gewohnt ruhig und bedacht. Im Inneren des Trainers von Bayer Leverkusen brodelte es nach dem 1:2 (1:1) bei Eintracht Frankfurt aber wohl gewaltig. "Ich habe der Mannschaft nach dem Spiel gesagt, dass wir verdient verloren haben, weil Frankfurt einfach viel besser war", meinte der Coach bei Sky und gab einen kurzen Einblick in die Abläufe in der Kabine nach der Partie: "Die Mannschaft hat nicht gesprochen. Ich habe gesprochen - und das war sehr deutlich."

Nach dem 1:2 gegen den FC Bayern vor der Weihnachtspause war die Niederlage für Leverkusen der zweite Nackenschlag in Folge. Die glänzende Ausgangsposition im Kampf um die Tabellenspitze ist vorerst dahin. Mit einem Sieg am Sonntag gegen Mainz 05 können die Münchner um satte fünf Punkte enteilen. "Wir sind das ganze Spiel hinterhergelaufen. Kein Spieler hat sein Niveau erreicht, wir haben als Mannschaft nicht unser Niveau erreicht. Frankfurt war viel besser, sie hatten die besseren Chancen. Sie haben sich diesen Sieg verdient", meinte Bosz, der bei seinem Team die "Siegermentalität" vermisste.

Das Problem am Samstag lag offenbar im Kopf. "Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, es war keine richtige Spannung drin", meinte Mittelfeldspieler Nadiem Amiri, der die Wekself nach zehn Minuten mit einem technisch äußerst anspruchsvollen Tor noch in Führung gebracht hatte. Doch durch Amin Younes, der erstmals seit seine Bundesliga-Rückkehr Anfang Oktober einnetzte (22.), und ein Eigentor von Edmond Tapsoba (54.) kippte die Begegnung noch in Richtung der bissigeren Gastgeber. "Wir haben verdient verloren - so hat es sich auch auf dem Platz angefühlt: Wir haben heute den letzten Schritt vermissen lassen. Nach der Führung waren wir leider irgendwie zu locker, zu entspannt in den zweiten Bällen", meinte Mittelfeldspieler Julian Baumgartlinger.