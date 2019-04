Nach Niederlagenserie von Bayer Leverkusen: Das sagt Völler über die Arbeit von Trainer Peter Bosz

Rudi Völler hat Trainer Peter Bosz gegen Kritik verteidigt. "Das ist das System, das wir wollen und das auch zur Mannschaft passt. Wir wollen diesen Fußball sehen", sagte der Sport-Geschäftsführer von Bayer Leverkusen in einem Interview des Kölner Stadt-Anzeiger. Für die drei Niederlagen in Serie gegen Bremen (1:3), Hoffenheim (1:4) und Leipzig (2:4) sei nicht die offensiv ausgerichtete Taktik des Niederländers verantwortlich. "Wenn Sie die Gegentore gegen Leipzig sehen: Das waren keine System-Gegentore", sagte Völler. Deshalb werde Bayer "diesen Weg weitergehen". Er betonte: "An unserer Strategie wird sich nichts ändern."

Das auf intensives Pressing ausgerichtete System von Bosz war schon in seiner Zeit als Coach bei Borussia Dortmund kritisch hinterfragt worden. Zwar war der Revierklub mit 19 von 21 Punkten famos in die Saison 2017/18 gestartet, danach aber neun Pflichtspiele in Serie ohne Sieg geblieben. Das hatte zur Trennung von Bosz geführt. Trotz der jüngsten Niederlagenserie ist Völler zuversichtlich: "Ich bin davon überzeugt, dass wir bei sechs ausstehenden Spielen die Qualifikation für die Europa League noch schaffen können." Derzeit rangieren die Leverkusener in der Tabelle bei drei Punkten Rückstand zum Sechsten Wolfsburg auf Platz neun.

Sollte auch dieses Minimalziel verpasst werden, dürften den Leverkusenern auch Konsequenzen mit Blick auf die Zusammensetzung des künftigen Kaders drohen. So könnte Nationalspieler Julian Brandt das Weite suchen. Nachdem sich der 22-Jährige in einem SPORTBUZZER-Interview vor rund sechs Wochen noch zur Werkself bekannt hatte ("Warum sollte ich gehen?"), scheint er sich in Sachen Zukunft nun nicht mehr ganz so sicher zu sein. Ein klares Statement zu seinen Plänen will Brandt erst nach Abschluss der Saison und dem dann feststehenden Abschneiden der Leverkusener abgeben. Vor dem letzten Spieltag am 18. Mai werde es zu seiner Zukunft "keine Entscheidung geben", sagte Brandt.

