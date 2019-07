Inspiriert vom Wimbledon-Finale: England-Legende Peter Crouch kündigt "Comeback" an

Das Wimbledon-Finale 2019 zwischen Roger Federer und Novak Djokovic als "unglaublich" zu bezeichnen, ist fast noch untertrieben. Im Grand-Slam-Endspiel von London lieferten sich die Tennis-Legende aus der Schweiz und der Titelverteidiger aus Serbien eine epische Schlacht - mit besserem Ende für Djokovic. Am ehemaligen englischen Nationalspieler Peter Crouch ist das Wimbledon-Finale offenbar auch nicht spurlos vorbeigegangen. Der 38-Jährige, der erst vor wenigen Tagen seine Karriere via Twitter für beendet erklärt hatte, kündigte nun auf gleichem Wege sein Comeback an. Ob der für seinen speziellen Humor bekannte Crouch seinen Rücktritt vom Rücktritt ernst meint, wurde allerdings nicht klar. Es kann eher davon ausgegangen werden, dass sich die England-Legende einen seinen vielen Späße erlaubte.

Crouch durch Wimbledon-Finale inspiriert: "Wenn Roger so mit 37 noch spielen kann, kann ich das auch"

Der frührere englische National-Stürmer, der zuletzt beim FC Burnley unter Vertrag stand, gab am Freitag seinen Abschied vom Profi-Fußball bekannt. "Nach langen Überlegungen in diesem Sommer habe ich entschieden, mich vom Fußball zurückzuziehen", schrieb Crouch. "Unser wundervolles Spiel hat mir alles gegeben. Ich bin so dankbar gegenüber allen, die mir geholfen haben, dahinzukommen und so lange dabei zu bleiben."

Jetzt durch das Wimbledon-Finale das (scherzhafte) Comeback: "Wenn Roger so mit 37 noch spielen kann, kann ich das auch", schrieb der 2,01 Meter große Schlaks und versehrte seinen Post mit dem Hashtag "Comeback". Zuvor hatte Federer nach seiner Niederlage gesagt: "Ich will anderen Hoffnung geben, dass man mit 37 Jahren noch etwas leisten kann."

Crouch war 21 Jahre als Profi aktiv. In 468 Premier-League-Einsätzen spielte er unter anderem für den FC Liverpool, Tottenham Hotspur und Stoke City. Dabei erzielte der Engländer 108 Tore. Sein Torjubel mit dem „Robot Dance“ (Robotertanz) wurde in England zum Kult. Crouchs Vertrag in Burnley lief im Juni aus.

