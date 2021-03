Schalke-Interimsboss Peter Knäbel erklärt: So läuft die Kaderplanung für die 2. Liga

Der FC Schalke 04 taumelt dem Abstieg aus der Bundesliga entgegen - auch beim 0:0 gegen den direkten Abstiegskampf-Mitkonkurrenten FSV Mainz 05 unter dem neuen Trainer Dimitrios Grammozis gelang am vergangenen Freitag nicht der erhoffte Befreiungsschlag. Längst muss der Revierklub für die neue Saison daher zweigleisig planen - mit dem Schwerpunkt Richtung 2. Liga, wie der sportliche Interims-Verantwortliche Peter Knäbel am Sonntag im Sport1-Talk "Doppelpass" erklärte. "Die Kaderplanung ist natürlich nicht einfach", sagte Knäbel - und deutete an, dass die Königsblauen auch den Falle des Klassenerhalts nach wie vor einbeziehen müssen: "Wir haben zu bedenken, dass es für zwei Szenarien funktionieren muss." Anzeige

Dennoch hat Knäbel, der auf Schalke eigentlich Direktor Nachwuchs und Entwicklung ist und nach der Trennung von Sportvorstand Jochen Schneider derzeit bis auf Weiteres die sportliche Gesamtverantwortung trägt, offenbar bereits klare Vorstellungen, worauf es beim künftigen Team ankommt: "Wir müssen uns anschauen, welche Qualitäten in der 2. Liga gefragt sind und welche Fehler andere Großvereine dort gemacht haben." Damit spielte Knäbel möglicherweise unter anderem auf seinen Ex-Klub den Hamburger SV an, der 2018 aus der Bundesliga abstieg und seitdem Jahr für Jahr mühsam um den Wiederaufstieg ringt. "Schalke 04 muss in der 2. Liga eine Mannschaft haben, die den Kampf annimmt", betonte Knäbel. Zudem müsse das Team stark genug sein, sich im Unterhaus von Anfang an oben zu positionieren. Gleichwohl wolle man die verbleibenden zehn Partien in der laufenden Spielzeit nicht abschenken. Es gehe schließlich auch um den Marktwert jedes Einzelnen.