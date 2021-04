Peter Neururer nach Schalke-Abstieg: Das benötigt S04 für die direkte Bundesliga-Rückkehr

Schalke 04 wird in der nächsten Saison nicht mehr in der Bundesliga spielen - nach 30 Jahren im Fußball-Oberhaus und einem beispiellosen Absturz muss der aktuelle Tabellenletzte den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Es sei eine "bittere Stunde für alle Schalker" - vor allem für Fans und Mitarbeiter des Klubs, sagte Trainer Dimitrios Grammozis. "Deswegen sind wir brutal enttäuscht, dass jetzt die Gewissheit da ist", fügte der 42-Jährige an.

