Neururer verteidigt Schalke-Boss Tönnies und Trainer Wagner – Gehaltsgrenze eine Bankrotterklärung

Dieser Verein ist eben der emotionalste, der in der Bundesliga existent ist. Das Problem dabei: Wenn es positiv läuft, werden Dinge glorifiziert, die es gar nicht gibt. Und wenn es negativ läuft, werden viele Dinge in einen Topf geworfen, die mit dem Klub gar nichts zu tun haben. Nehmen wir den mehr als bedauerlichen Vorfall in der Firma von Clemens Tönnies.

In der Hinrunde begeisterte der Klub die Bundesliga , in der Rückrunde folgte ein beispielloser Absturz – nicht nur sportlich.

Peter Neururer: Sagen wir es so: Während meiner Zeit als Schalke-Trainer zwischen 1989 und 1990 habe ich diesen Verein lieben gelernt – seitdem weiß ich aber auch, was es bedeutet zu leiden. Gerade die abgelaufene Saison war der Wahnsinn, mit allen Facetten, die man sich vorstellen kann.

Der BVB hat in den letzten Jahren einen Überschuss in dreistelliger Millionenhöhe erwirtschaftet, Schalke hat da ein Defizit. Das darf nicht sein. Sead Kolasinac, Joel Matip, Leon Goretzka oder Max Meyer sind alle ablösefrei gegangen. Und wenn ich Spielern wie Sidney Sam noch Millionen auf den Weg geben muss, damit sie endlich den Verein verlassen, geht das auf die Kappe der Entscheider.

Wie sehen Sie die Schalker Verantwortlichen?

Der Verein hat mit Jochen Schneider einen überragenden Sportdirektor. Man hat mit Michael Reschke einen, der sich öffentlich zurückhält, der in der aktuellen Situation in der Planung jedoch gebremst ist – er kann nichts machen. Was er bisher in die Wege geleitet hat, war gut. Man hat mit Alexander Jobst einen international anerkannten Mann im Marketing. Und die Stelle vom König der Finanzen (Peter Peters, d. Red.) – wobei ich nicht weiß, ob er berechtigterweise so genannt wurde – muss neu besetzt werden.

Die von Trainer David Wagner ebenfalls?

Nein, der soll bleiben. Der Trainer hat in der Hinrunde bewiesen, dass er eine Mannschaft zusammenstellen und mit ihr umgehen kann. Und dann wurde er plötzlich zum Krisenmanager in einer Krise, die man gar nicht bewältigen konnte.

Wie groß sind Ihre Sorgen vor der nächsten Saison?

Wenn man die letzten 16 Spiele ohne Sieg sieht, dann müsste man vor Angst schwitzen. Ich habe noch die Hoffnung, dass wir nächstes Jahr nicht in Abstiegsnot geraten. Aber in der aktuellen Situation von internationalen Plätzen zu reden, da sind wir so weit von entfernt wie von der letzten deutschen Meisterschaft – ich erinnere, das war 1958.