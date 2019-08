Peter Neururer zerlegt die SG Wattenscheid 09: "Größter Fehler meiner Karriere"

"Das ist die größte Enttäuschung, der größte Fehler meiner Karriere gewesen. Ich habe ja schon viel Mist im Fußball miterlebt. Aber das in Wattenscheid überbietet nochmal alles. Das alles passt gar nicht ins Fußballgeschäft. Das Konstrukt basiert auf Lügen", sagt Neururer gegenüber Reviersport.

Neururer lehnt Angebot aus der Bundesliga ab

Er habe in der letzten Zeit einige attraktive Angebote aus dem Ausland abgelehnt. Eine Anfrage soll sogar aus der Bundesliga gekommen sein. "Ich hatte große Lust hier in Wattenscheid etwas aufzubauen und zu bewegen. Aber man kann hier einfach nicht arbeiten. Es geht einfach nicht", meint der 64-Jährige über sein Engagement beim Klub aus der Regionalliga West.

Beim Bochumer Stadtteil-Verein, der von 1990 bis 94 in der Bundesliga spielte, arbeitete Neururer nach 14 Trainer-Stationen erstmals als Sportdirektor. Der Verein steckt nach der Rettung im Sommer wieder in finanziellen Schwierigkeiten. Die Spieler warten laut Reviersport erneut auf ihre Gehälter. Zudem zog sich mit Aufsichtsratschef Oguzhan Can ein wichtiger Geldgeber zurück.