Peter Peters fordert Ende des Gazprom-Sponsorings von Schalke 04: "Kann nicht so weitergehen"

Angesichts des russischen Kriegs gegen die Ukraine hat DFB-Präsidentschaftskandidat Peter Peters ein Ende des Sponsorings von Gazprom bei der Europäischen Fußball-Union und beim Zweitligisten FC Schalke 04 gefordert. "Ein klares Ja", sagte der 59-Jährige am Samstagabend im Aktuellen Sportstudio des ZDF auf eine entsprechende Frage. Es sei weder vermittelbar noch verantwortbar, so weiter zu machen. "Die Dinge haben sich so massiv verändert. Es kann nicht so weitergehen", sagte Peters.

Eine erste Reaktion zeigten die Schalker bereits im Rahmen ihres Zweitligaspiels am Samstag beim KSC (1:1), als die "Königsblauen" ohne Gazprom-Schriftzug auf den Trikots aufliefen und zudem mit einem neutralen, weißen Mannschaftsbus in Karlsruhe vorfuhren. Diesen Schritt begrüßte unter anderem auch Hans-Joachim Watzke von S04-Rivale Borussia Dortmund. Der BVB-Boss hatte sogar eine Finanz-Hilfe für den Klub ins Spiel gebracht , sollte Schalke eine Trennung von Gazprom anstreben.

Peters plädiert für Ausschluss russischer Klubs von internationalen Wettbewerben

Er befürwortet auch den Ausschluss der russischen Nationalmannschaft von den Play-offs für die Weltmeisterschaft in Katar am Ende des Jahres. "So lange Krieg ist, definitiv", sagte Peters. Am 24. März soll Polen in Russland spielen und hat dies bereits abgelehnt.