Nach 27 Jahren: Finanzvorstand Peter Peters verlässt Schalke 04 Ende Juni

Der FC Schalke 04 und Finanzvorstand Peter Peters gehen nach 27 Jahren getrennte Wege. Der Bundesligist teilte am Freitag überraschend mit, dass Peters darum gebeten habe, seinen Vertrag vorzeitig zum 30. Juni zu lösen. "Der Aufsichtsrat hat dieser Bitte heute entsprochen", hieß es vom Revierklub weiter. Seit 1993 führte der 57 Jahre alte Peters, der zudem Aufsichtsratschef der Deutschen Fußball Liga und DFB-Vizepräsident ist, zunächst als Geschäftsführer und später als Vorstand Finanzen und Organisation den FC Schalke 04 in verantwortlicher Position. Lange war Peters an der Seite von Ex-Manager Rudi Assauer tätig.

Der Schalke-Vorsitzende Clemens Tönnies würdigte Peters, der maßgeblich am Bau der Schalker Veltins-Arena beteiligt gewesen war, in einer Vereinsmitteilung: "Peter Peters hat in den vergangenen fast drei Jahrzehnten unseren Verein entscheidend mitgeprägt. Dabei hat er mutige und weitsichtige Entscheidungen zum Wohle des Clubs mitgetragen", so Tönnies. "Ohne ihn wäre der FC Schalke nicht der Verein, der er heute ist. Dafür gebührt ihm unser Dank." Peters selbst dankte dem FC Schalke 04 "für eine immer schöne und manchmal herausfordernde Zeit. Ganz besonders danke ich aber ganz vielen Menschen, die zu meinen Freunden geworden sind", so Peters.

