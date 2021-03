Rückkehr kein Thema: Wie Peter Richter aus Burgdorf weit im Süden heimisch geworden ist

Das Telefongespräch stockt mehrfach. „Nicht ganz einfach hier mit den Bergen“, erklärt Peter Richter, als er nach Abbruch der Verbindung wieder in der Leitung ist. Doch einmal ist nicht das instabile Mobilfunknetz Schuld an der Stille. „Moment, ich bin hier gerade an der Grenze und muss mal eben meine Papiere vorzeigen“, sagt er. Pendeln zwischen Deutschland und Österreich ist in Corona-Zeiten nicht so unbürokratisch möglich wie sonst. Richter lebt im österreichischen Örtchen Bürmoos und arbeitet beim Chemiekonzern Wacker im oberbayrischen Burghausen. Dazwischen liegen zwar nur rund 30 Kilometer, aber es muss eben auch ein Schlagbaum passiert werden. Anzeige Deutlich länger unterwegs war Richter, der heuer seinen 50. Geburtstag feiert, als er 1996 das erste Mal gen Burghausen aufgebrochen war. „Ich wusste überhaupt nicht, wo das liegt“, erzählt der in Burgdorf Aufgewachsene, der bei der TSV fußballerisch sozialisiert wurde, zwischendurch für Friesen Hänigsen aufgelaufen war und 1993 den Schritt zu den Amateuren von Werder Bremen gewagt hatte.

Doch eine schwere Verletzung bremste ihn an der Weser früh aus. „Sonst hätte ich im DFB-Pokal gegen Ba­yern München wohl direkt gespielt“, bedauert Richter. So reichte es nur zu einem einzigen Einsatz am Saisonende, und es ging weiter zum TuS Celle, wo der multifunktionale Franz Gerber („der war alles dort“, Richter) ihn vom Mittelfeldspieler zum Innenverteidiger umschulte. Aus vier Stunden werden achteinhalb Bei einem Regionalligaspiel (damals die dritthöchste Spielklasse) der Celler in Norderstedt saß „der Niedermayer Kurt“ auf der Tribüne, wie Richter in bestem süddeutschen Duktus berichtet. Eigentlich hatte der Trainer von Wacker Burghausen ein Auge auf TuS-Keeper Mirko ­Voigt geworfen, doch was er von dessen Vorarbeiter sah, gefiel ihm ebenfalls. Torwart und Verteidiger wurden also beide eingeladen – und bestiegen gemeinsam das Auto.

„Das ist kurz hinter Würzburg, hat Mirko zu mir gesagt“, erzählt Richter, „doch nach vier Stunden Fahrt war von Burghausen nichts zu sehen.“ Kein Wunder. Denn egal, ob es eine bewusste Untertreibung war oder schlicht Unwissenheit, so handelte es sich bei ­Voigts Schätzung nur um die halbe Wahrheit. „Wir haben noch weitere viereinhalb Stunden gebraucht“, sagt Richter lachend. Doch der Aufwand sollte sich lohnen. Zumindest für ihn, der bei Wacker für zwei Jahre plus Option unterschrieb – und damit seinem Leben den entscheidenden Dreh gab. Der Torwart hingegen, in dessen Schlepptau sich der Feldspieler befunden hatte, war nach einer Saison wieder aus Bayern verschwunden.

Doch bevor der neue Wohnort zu einer echten Heimat geworden war, dauerte es ein wenig. „Meine Frau hat sich anfangs nicht wohlgefühlt“, erinnert sich Richter, der zu Beginn neben dem Kicken noch als Elektriker Geld verdiente. Erst als er auf Vollprofi umsattelte und dadurch mehr Zeit hatte, wurde es auch privat besser. "Schon die Farben hier sind ganz anders" Seine drei Söhne erblickten in Burghausen das Licht der Welt – „und sie haben sich alle schon festgelegt, dass ihr Lebensmittelpunkt immer hier sein wird“, sagt der 49-Jährige, der die Lebensqualität am südöstlichen Rand Deutschlands in den höchsten Tönen lobt. Dass der 20 000-Einwohner-Ort 2019 deutschlandweit auf Rang neun der am häufigsten in Instagram-Beiträgen erwähnten Kleinstädte lag, verwundert ihn nicht. Der Ort sei einfach fotogen, „schon die Farben hier sind ganz anders“, schwärmt Richter. Auch sportlich verliert der Wahlbayer kein schlechtes Wort und preist das Portfolio „seines“ Klubs an. Aus 20 Disziplinen können die Mitglieder wählen. „Sogar Segelfliegen gibt es“, betont Richter. Für ihn lief es in der Fußballsparte sofort nach Plan. „Es war zwar die gleiche Liga wie in Celle“, sagt er, „aber alles war hier eine Stufe professioneller.“

Schnell geriet der Defensivmann aus Niedersachsen in den Fokus anderer ambitionierter Vereine. Zweitligaaufsteiger Waldhof Mannheim klopfte an, auch Austria Salzburg war eine Option. Doch Richter entschied sich bewusst für den Verbleib diesseits der österreichischen Grenze, kickte insgesamt sieben Jahre für Wacker. Für seinen dritten und letzten Trainer dort hat er ein besonderes Lob übrig. „Vom Typ her war Rudi Bommer mit Abstand der beste“, sagt Richter. „Und vor dem Spiel hat er dich so heißgemacht, dass du eine Gänsehaut bekommen hast.“ Auch sportlich wusste Bommer zu überzeugen und führte Wacker 2002 in die 2. Bundesliga. Beim Auslaufen nach der Partie des bereits feststehenden Aufsteigers bei Kickers Offenbach (1:0-Sieg) am 33. Spieltag verletzte sich der goldene Torschütze Richter am Kreuzband und kam nicht wieder recht auf die Beine. Im Zweitligakader stand er noch, doch 2003 war ohne jeden Saisoneinsatz Schluss mit dem aktiven hochklassigen Fußball.