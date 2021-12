Bestätigt: Ferencvaros Budapest trennt sich von Ex-Bundesliga-Trainer Peter Stöger

Nach weniger als einem halben Jahr muss Peter Stöger den ungarischen Traditionsklub Ferencvaros Budpest wieder verlassen. Der ehemalige Bundesliga -Trainer sowie seine beiden Assistenten Gerhard Fellner und Alexander Bade werden das Team nicht weiter betreuen, teilte der Klub am Montag mit. Der 55 Jahre alte Österreicher, der in der Bundesliga den 1. FC Köln und Borussia Dortmund betreut hatte, war erst zu Beginn der laufenden Saison von Ferencvaros verpflichtet worden. Zuletzt hatten die Ungarn unter Stögers Regie in der Europa League das zuvor bereits als Gruppensieger feststehende Bayer Leverkusen mit 1:0 gewonnen .

Zwar habe Stöger den im Volksmund „Fradi“ genannten Klub in die Gruppenphase der Europa League geführt, jedoch habe Ferencvaros dort keine Glanzleistung gebracht - ebenso wenig wie in der ungarischen Liga, kommentierte die ungarische Boulevardzeitung „Blikk“. Vorerst werde Co-Trainer Csaba Mate die Mannschaft trainieren, ein neuer Cheftrainer werde gesucht.

In der ungarischen Liga liegt Ferencvaros einen Punkt hinter Varda SE Kisvarda auf dem zweiten Platz, hat jedoch ein Spiel weniger als der Tabellenführer absolviert. Stöger hatte von 2013 bis 2017 die Kölner aus der 2. Bundesliga bis in die Europa League geführt. Nur wenige Tage nach seinem Aus am Rhein heuerte der Österreicher im Dezember 2017 beim BVB an, den er trotz meist mäßiger Leistungen als Tabellenvierter 2018 in die Champions League führte, ehe die Vereinsverantwortlichen Lucien Favre als neuen Cheftrainer verpflichteten.