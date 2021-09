Perfekt: Peter Stöger holt Ex-Nationalspieler Marko Marin zu Ferencvaros Budapest

Der zuletzt vereinslose Ex-Nationalspieler Marko Marin hat einen neuen Klub gefunden. Der ungarische Meister Ferencvaros Budapest gab am Samstag die Verpflichtung des 32-Jährigen bekannt und ist damit schon der zwölfte Verein in Marins Profi-Karriere. In Budapest, das am vergangenen Donnerstag mit einem 1:2 bei Bayer Leverkusen in die Europa League gestartet war, trifft der Offensivallrounder auf einen aus der Bundesliga bekannten Trainer. Die Mannschaft wird seit diesem Sommer von Peter Stöger betreut, der in Deutschland für den 1. FC Köln und Borussia Dortmund gearbeitet hatte.

