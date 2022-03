Peter Wedemeyer übernimmt Plockhorst: „Reizvolle Aufgabe“

Mit dem SSV Plockhorst war Peter Wedemeyer in seiner Laufbahn als Fußballer noch nicht in Berührung gekommen – und deswegen findet der Coach die Aufgabe so spannend. Er muss die gesamte Mannschaft neu kennenlernen, will aber gleich in seiner ersten Saison die Aufstiegsplätze der 1. Fußball-Kreisklasse angreifen.