Wer ist Darts-Weltmeister Peter Wright? Sein Weg vom ewigen Zweiten zum Champion

2014 stand Peter Wright schon einmal im Finale der Darts-WM und verlor - wie so oft im Verlauf seiner Karriere - gegen Michael van Gerwen. Es sollte eigentlich seine letzte Weltmeisterschaft sein. Weil die Ergebnisse über einen längeren Zeitraum nicht stimmten, wollte der Schotte seine Karriere damals beenden. Lediglich der überraschende Einzug ins Endspiel hielt ihn von diesem Schritt ab. Heute, sechs Jahre später, ist er immer noch da - und wie! Am Neujahrstag 2020 krönte sich Wright erstmals zum Weltmeister , indem er ausgerechnet seinen ewigen Rivalen van Gerwen deutlich mit 7:3 besiegte. Eine Erfolgsstory mit Happy End!

Wrights Tränen kamen - kurz nachdem er im Finale seinen dritten Match-Dart souverän in die Doppel-10 manövriert hatte, wie aus der Pistole geschossen. Ähnlich zielstrebig, wie er bei diesem Turnier 68 (!) 180er geworfen hatte, umarmte er nach seinem großen Triumph die begehrte Sid Waddell Trophy, die er mit seinen 49 Jahren als ältester erstmaliger Champion in die Höhe recken durfte. Die großen Emotionen sind mit Blick auf seinen Karriereverlauf nachvollziehbar, ja sogar folgerichtig. Wer ist dieser Peter Wright eigentlich?

Seine Frau Joanne verwandelte Wright in "Snakebite"

Als ein gewisser Peter Wright 1995 seinen Einstand auf der großen Darts-Bühne feierte, war er - mit Verlaub - eine "graue Maus". Ruhig und unauffällig scheiterte er damals in der 1. Runde an Richie Burnett. Mit dem Paradiesvogel von heute hatte dieses Debüt gar nichts gemein. Es sollte Jahre dauern, bis sich Wright zurückmeldete. Bis dahin verdiente er unter anderem als Lagerarbeiter und Speditionsfahrer seine Brötchen, war zwischenzeitlich sogar arbeitslos. Den größten Halt in dieser Zeit gab ihm seine Frau Joanne. Sie war es auch, die ihrem Peter den Weg zurück auf die Darts-Bühne ebnete.