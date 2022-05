Dank Petersen und Choupo-Moting: Rekord bei Joker-Toren in der Bundesliga in Reichweite

In der Bundesliga könnte in dieser Saison ein Rekord bei den Joker-Toren erzielt werden. Nach 33 von 34 Spieltagen trafen eingewechselte Spieler bislang 142 Mal, wie aus Zahlen des Daten-Dienstleisters "Opta" hervorgeht. Der bisherige Rekord aus der Saison 2018/2019 liegt bei 146. Wenn am letzten Spieltag dieser Spielzeit am Samstag (15.30 Uhr, live mit Sky Ticket / [Anzeige])der bisherige Schnitt von 4,3 Toren übertroffen wird, fällt der Rekord. Ein wichtiger Faktor: Seit dem Neustart in der Corona-Pandemie sind in der Bundesliga fünf Auswechslungen erlaubt. Das erhöht natürlich auch die Chancen auf Joker-Tore. Anzeige

In der Spieler-Statistik liegt mal wieder ein Experte vorne: Nils Petersen vom SC Freiburg gelangen in dieser Spielzeit schon vier Joker-Tore, geteilter Bestwert mit Bayerns Eric Maxim Choupo-Moting. Damit baut Petersen seinen Vorsprung als bislang erfolgreichster Joker in der Bundesliga-Geschichte aus.