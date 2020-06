Petersen schockt Gladbach: Fohlen patzen im Kampf um die Champions League in Freiburg

Der SC Freiburg kann doch noch gewinnen. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich hat im fünften Versuch ihren ersten Sieg nach der Corona-Krise gefeiert. Dank eines Treffers des zuvor eingewechselten Nils Petersen (59. Minute) gewannen die Breisgauer ihr Heimspiel gegen den Champions-League-Kandidaten Borussia Mönchengladbach mit 1:0 (0:0). Während Freiburg mit dem knappen, aber dank der besseren zweiten Halbzeit verdienten Erfolg nun auf einen Zähler an die Europacup-Plätze heran rückt, verpassten es die Fohlen aus Gladbach mit einem Dreier zumindest vorübergehend auf Rang drei zu springen. Sollte Bayer Leverkusen am Samstag gegen den FC Bayern punkten, würde die Borussia von Champions-League-Platz vier auf Europa-League-Rang fünf rutschen.

Für große Aufregung sorgte in der zweiten Halbzeit ein von Schiedsrichter Markus Schmidt an Alassane Plea ausgesprochener Platzverweis (Gelb-Rot), erst schlug der Gladbach-Stürmer in der ersten Halbzeit den Ball weg und sah dafür die erste Gelbe Karte, die zweite Folgte nach einem Foul an Freiburgs Nationalspieler Robin Koch in der 68. - in der Summe Gelb-Rot. Kurios: Auch Gladbach-Manager Max Eberl musste nach einem Wortgefecht mit dem vierten Schiedsrichter Timo Gerach den Innenraum verlassen und sah von Referee Schmidt glatt Rot.