Bericht: Ex-Fortuna-Sportvorstand Pfannenstiel vor Wechsel in Premier League - Newcastle zeigt Interesse

Der frühere Düsseldorfer Sportvorstand Lutz Pfannenstiel steht offenbar vor einem Wechsel in die englische Premier League. Nach Informationen der Daily Mail ist der 47-Jährige einer von zwei Kandidaten bei Newcastle United für den vakanten Posten des Technischen Direktors. Demnach fällt die Entscheidung zwischen dem Weltenbummler Pfannenstiel, der als Profi in den 90er Jahren für den FC Wimbledon und Nottingham Forest in England spielte, und dem früheren Sportdirektor von Paris Saint-Germain, Henrique.