Pfeil Broistedt startet bei Grün-Weiß Hildesheim

Das jüngste Testspiel haben die Oberliga-Fußballerinnen von Pfeil Broistedt gewonnen – gegen einen Kreisligisten. Am Sonntag wird es schwerer: Dann startet das Team bei GW Hildesheim in die Punktspielrunde. Die Vorbereitung sei aufgrund von Coronafällen und Platzsperren „nicht so optimal“ verlaufen, sagt Trainer Börge Warzecha.