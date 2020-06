Tierisch: Hier schaut der Hengst Ducksch dem 96-Torjäger zu

Klar war nur: Der Hengst brauchte einen Namen mit dem Anfangsbuchstaben „D“. „Das war der Deal. Wir haben gesagt, wenn Marvin Ducksch in Osnabrück trifft, nennen wir ihn Ducksch“, erzählt Stefanie Sauer. „Dann hat Ducksch zweimal getroffen und die Sache war klar.“

Den Namen gab ihm Besitzerin und 96-Fan Stefanie Sauer (30). Sie wettete vor dem 96-Spiel in Osnabrück mit ihrer Mutter Annette auf dem Weg nach Hamburg, wo die Familie ihr Pferd abholte.

"Wenn er in Osnabrück trifft, nennen wir ihn Ducksch"

Am Mittwoch holten die Sauers ihr Dressurpferd aus dem Stall in Engelbostel, wo der Bauer, ebenfalls 96-Fan, auf einer großen Leinwand das 4:0 gegen St. Pauli einschaltete.

„Wir haben Ducksch mit einem 96-Schal geschmückt und gedacht, er könne sich das Spiel mal anschauen.“ Prompt traf der Fußballer Ducksch erneut. Gewiehert hat sein Namensvetter dazu nicht, sagt Sauer, „aber er hat sich prima benommen“.

Namensgeber will das Pferd treffen

Marvin Ducksch (12 Tore) kündigte inzwischen an, den Hengst besuchen zu wollen, „um zu sehen, was er für ein Typ ist“. Es wäre nicht der erste Profistürmer, den die Familie kennenlernt. Stefanies Bruder Philipp spielte in Ricklingen mit Niclas Füllkrug zusammen.

„Wir sind alle 96-Fans und haben Dauerkarten“, sagt Stefanie Sauer. Sie hofft, dass sie bald wieder Spiele im Stadion besuchen kann. Ihr Hengst treibt ebenfalls Sport, Dressur. Annette Sauer trainiert gerade mit ihm für die ersten Turniere der Klasse A. „Er macht das gut.“ Ähnlich wie der Torjäger gerade.