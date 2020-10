Zuschauer Comeback auf der Neuen Bult: Pferderennbahn öffnet Sonntag wieder ihre Tore

Die Neue Bult zeigt Herz und öffnet erstmals in dieser Corona-Saison die Tore auch für Besucher. Bisher waren nach und nach nur Besitzer, Rennvereinsmitglieder und Sponsoren zugelassen. Am Sonntag, beim vorletzten Renntag der Bult-Saison, dürfen nun neben Organisatoren, Mitarbeitern, Trainern und Jockeys auch 999 Besucher auf die Bahn in Langenhagen – natürlich unter Einhaltung der Hygieneregelungen. Beim Betreten der Anlage herrscht Maskenpflicht. Ebenso auf dem Gelände in geschlossenen Räumen und wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Tatsächlich ist das Gelände so riesig, dass die Besucher sich problemlos aus dem Weg gehen können.

Die aktuelle Corona-Verordnung, die sich in Sachen Sportveranstaltungen vor allem an Fußball anlehnt, ist auch auf die Galopprennbahn anwendbar. „In diesem Rahmen können wir unser Konzept umsetzen“, sagt Gregor Baum, Präsident des Hannoverschen Rennverein.

Bilder vom Renntag am 20. September auf der Neuen Bult in Langenhagen. Bilder vom Renntag am 20. September auf der Neuen Bult in Langenhagen. © Florian Petrow

Kein Alkohol aber dafür viel Platz Die Besucher können sich auf dem Gelände in vielen Bereichen frei bewegen. Auf der freigegebenen Tribüne findet jeder der möglichen 999 Besucher einen festen Sitzplatz – mit genügend Abstand zum nächsten. Für die Zocker sind Wettschalter geöffnet. Neben der Tribüne gibt es Stände mit Essen und Getränken. Alkohol wird allerdings nicht ausgeschenkt. Auch ein großes Kinderland wird es noch nicht geben. Der Fokus liegt für die Besucher auf den Pferderennen.

Der Verkauf der Tickets erfolgt über einen Link auf der Seite www.neuebult.de. Eine Karte kostet 18,85 Euro, ermäßigt 7,85 Euro. Für den HRV ist der erstmalige Ticketverkauf übers Internet auch ein Testlauf für die Zukunft. Denkbar, dass auch in 2021 der Kartenverkauf so abgewickelt wird.

Sonntag winkt 52.000 Euro Rennen Bis vor Kurzem hatte sich Gregor Baum noch defensiv geäußert und hatte auch mit dem Schlimmsten gerechnet, dass die Saison auf der Bult ohne Zuschauer zu Ende gehen würde. Umso glücklicher sind er und sein Team, dass es jetzt zumindest mit einer kleinen Anzahl klappt. Nach kommendem Sonntag steht in Langenhagen nur noch am 25. Oktober ein Renntag an – dann ist die Saison auch schon wieder vorbei.

Los geht es am Sonntag um 13.30 Uhr. Insgesamt stehen neun Rennen auf der Karte. Höhepunkte sind das mit 12 500 Euro dotierte Listenrennen für Stuten und das mit 52 000 Euro dotierte BBAG-Auktionsrennen für dreijährige Pferde.

Sorgt Panov für die nächste Sensation? Zwölf Galopper gehen für diese 2000-Meter-Prüfung an den Start, darunter sogar ein Derbypferd. Der von Trainerin Sarka Schütz vorbereitete Kellahen galt als einer der Mitfavoriten für das wichtigste Rennen in Deutschland. Zuvor hatte er in Hannover die letzte Vorprüfung gewonnen. Letztlich spielte er im Deutschen Derby keine Rolle, gewann aber jüngst das Österreichische Derby. Chancen mit Heimvorteil hat Flying Rocket aus dem Trainingsstall von Dominik Moser. Im Sattel sitzt Bult-Jockey Wladimir Panov.