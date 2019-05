Pferdesport im Scheibenholz: Schafft Tom Tom Chap den dritten Sieg?

Leipzig. Zur Tradition entwickelt sich der zweite Renntag im Scheibenholz. Schon immer hat sich die Kombination von faszinierenden Pferdesport und Modenschau bewährt. Das sollte am Sonntag ab 13.45 Uhr nicht anders sein. Sieben Rennen mit 54 Pferden auf Distanzen von 1300 bis 2750 Metern garantieren Spannung und die eine oder andere lohnende Wette. Im Blickpunkt des Geschehens stehen der Sachsenlotto-Cup als mit ansehnlichen 8000 Euro dotierter Ausgleich III und der zweite Lauf der zum dritten Male auf fünf Rennbahnen iniziierten Mitteldeutschen Galoppserie. Im besseren Handicap sollte der von Trainer Jan Korpas fein in Schwung gebrachte und bei zwei Starts in diesem Jahr ungeschlagene Dantos der Prüfstein sein.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Aufgalopp im Scheibenholz am 1. Mai Das war der Aufgalopp im Scheibenholz am 1. Mai 2019. © André Kempner

Anzeige

Heiß her geht es gewiss im Preis des Leipziger Reit- und Rennvereins, denn die Startboxen sind voll besetzt, und es kommen einige Pferde für den Sieg in Frage. Da macht sich ein alter Bekannter auf die lange Reise von Ebreichsdorf (30 Kilometer von Wien) aus Österreich ins Scheibenholz. Der bereits neunjährige Bahnspezialist Tom Tom Chap ist ein Muster an Härte und Vitalität, hat genau diesen 2. Lauf der Mitteldeutschen Galoppserie in den Jahren 2017 und 2018 gewonnen. Zuletzt unter seinem erneut im Sattel sitzenden Jockey Rene Koplik. Diesmal muss der von Trainer Stefan Bigus betreute „Tommy“ allerdings unter sehr hohem Gewicht antreten.

Wird „Sternzeichen“ nach den Sternen greifen?

Gespannt ist man vor Ort vor allem auf die treue, auch schon neun Jahre alte Stute Sternzeichen aus dem Leipziger Rennstall von Marco Angermann, der insgesamt vier Pferde an diesem unterhaltsamen Nachmittag aufbietet. Nach ihrem Dresdner Sieg gilt es nun für Besitzerin Domenique Rehder und Trainer Angermann die Führung in der Serie zu verteidigen. Vor guten Aussichten sollte auf jeden Fall der wenig geprüfte, gut gezogene fünfjährige Glad Hollow stehen, dessen Besitzer Stephan Ahrens als Präsident des Harzburger Rennvereins einen sehr guten Job macht.

Zwei junge Reiter sind besonders stark gefragt. Der Italiener Tommaso Scardino, in Mannheim bei Marco Klein beschäftigt, und Nachwuchstalent Martin Laube aus Tschechien und in Hoppegarten bei Jan Korpas tätig, steigen in allen sieben Renen in den Sattel. Und Routinier Jozef Bojko hat ebenfalls reichlich zu tun. Wie stets sind einige Gäste aus Tschechien dabei, denen man einen Sieg wünschen würde. Einem solchen ist wohl der neulich in Dresden nur knapp unterlegene Poet's Rock im Preis von Mr. & Mrs. Scheibenholz besonders nahe. Jens Sorge

Voraussagen für Leipzig, Sonntag ab 13.45 Uhr

1. Rennen: Secret Potion–Antipolis–Vialina

2. Rennen: Fiscoli–Zenith–Montalcino

3. Rennen: Good Girl–La Isla Bonita–Zaphiras Adventure

4. Rennen: Poet’s Rock–Shamrock Emma–Sulafah

5. Rennen: Dantos–Bergpfad–Antares

6. Rennen: Glad Hollow–Sha Gino–Sternzeichen

7. Rennen: Zampano–Turfglocke–Pearl Harbor

Hilf uns, dem Amateurfußball zu helfen. Trage Dich auf gabfaf.de/supporter kostenlos als Supporter ein.