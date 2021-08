Nach Pfiffen gegen Bayern-Star Leroy Sané: Arjen Robben litt 2012 und ist ein "gutes Vorbild"

Leroy Sané war ein Verlierer im Team des Siegers FC Bayern München. Beim x-ten Ballverlust und einem missglückten Freistoß erntete Sané im Heimspiel gegen den 1. FC Köln (3:2) einige Pfiffe von den Fans. Und die Ansage seiner Auswechslung zur Pause wurde in der Allianz Arena sogar von einem Teil der 20.000 Zuschauer mit hämischem Applaus bedacht. "Erst einmal hat es mir nicht gefallen, muss ich sagen. Und ich hab schon auch ein bisschen Mitleid mit ihm gehabt. Man hat den Eindruck, er bemüht sich jetzt, hat aber kein Selbstvertrauen", sagte der frühere Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge gegenüber Bild-TV. Anzeige

Der deutsche Nationalspieler habe keine gute letzte Saison und auch keine gute Europameisterschaft gespielt. "Und wenn man das zusammenrechnet, kommt natürlich irgendwann bei der Ablöse und auch bei seinem Gehalt die Kritik der Fans langsam hoch", sagte Rummenigge: "Wir müssen versuchen, dass Leroy zurück in die Bahn kommt. Wir haben viel Geld und Kraft in diesen Spieler gesteckt. Er hat alles, um ein FC-Bayern-Spieler zu werden." Der ehemalige Vorstandsvorsitzende und Vorgänger von Oliver Kahn verglich die Situation von Sané mit der von Klub-Legende Arjen Robben nach dem verloren gegangenen UEFA-Champions-League-Finale 2012, dem Finale dahoam. Damals musste sich Robben nach seinem Elfmeter-Fehlschuss in der Verlängerung viel Kritik anhören und Pfiffe der Fans einstecken.

"Auf einmal waren die Fans Arjen gegenüber unglaublich kritisch. Er war damals so weit, dass er fast um die Freigabe gebeten hätte. Es wäre vielleicht ein gutes Vorbild, wenn sich der Leroy jetzt den Arjen von damals vornimmt. Man ist beim FC Bayern natürlich ein bisschen verwöhnt, man hat mit Ribery und Robben über Jahre zwei der besten Außenspieler der Welt gehabt", sagte Rummenigge, der von Sané keinen Abgang in diesem Sommer erwartet: "In der Preisklasse von Leroy gibt es nicht viele Klubs."

Nagelsmann kritisiert Pfiffe gegen Sané