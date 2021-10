Pfiffe gegen HSV-Profi Tim Leibold: Nürnberg verurteilt Verhalten der eigenen Fans im DFB-Pokal

Am Dienstagabend kehrte Tim Leibold mit dem Hamburger SV zurück an seine alte Wirkungsstätte in Nürnberg. Dort erlebte der 27-Jährige einen persönlich bitteren Abend. Nicht nur seine Verletzung wiegt schwer, zudem wurde er von den Anhängern der Nürnberger permanent ausgepfiffen. Der "Club" entschuldigte sich am Mittwoch für das Verhalten der Fans.