Pflicht zur neuen Saison: Bundesliga-Profis müssen Hirntests absolvieren

Die Bundesliga-Profis müssen sich von der neuen Saison an auf mögliche Hirnverletzungen untersuchen lassen. Dies geht aus einem Brief der Medizinischen Kommission des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) an die Klubs hervor, den die Bild am Sonntag veröffentlicht hat. Hintergrund sind die häufiger diskutierten Kopfverletzungen im Sport.