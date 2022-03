Pfosten-Pech und spätes Gegentor: Wolfsburgs Fußballerinnen 1:1 bei Arsenal

Das Ergebnis war am Ende ärgerlich - aber es lässt alle Möglichkeiten für das Rückspiel offen. Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg kamen im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League zu einem 1:1 beim FC Arsenal. Tabea Waßmuth hatte vor der Pause per Kopf für die Führung gesorgt, der Ausgleich durch Lotte Wubben-Moy fiel erst in der 89. Minute. Vor 5050 Zuschauenden im Londoner Emirates Stadium hatte zuvor der Pfosten zweimal binnen Sekunden das zweite VfL-Tor verhindert. Das Rückspiel steigt am 31. März um 18.45 Uhr in der Volkswagen-Arena. Anzeige

Die Gäste aus Niedersachsen setzten auf dieselbe Startelf, die am Samstag in der Bundesliga mit 3:0 gegen 1899 Hoffenheim gewonnen hatte. Die Engländerinnen starteten mit voller Offensiv-Power, spielten unter anderem mit Star-Stürmerin Vivianne Miedema, Stina Blackstenius, Beth Mead und Kim Little. In den Anfangsminuten wirkte der VfL zwar etwas nervös, so kam Mead bereits in der ersten Minute zu einem Schussversuch aus der Distanz, doch der deutsche Vizemeister kämpfte sich in die Partie. Die erste VfL-Großchance hatte Waßmuth, Arsenal-Torhüterin Manuela Zinsberger parierte ihren Schuss jedoch und schlug den Ball zurück ins Feld, wo Arsenal kein Befreiungsschlag gelang. Die Kugel landete anschließend bei der völlig freistehenden Joelle Wedemeyer, die mit viel Ruhe in den Strafraum flankte - Waßmuth stand goldrichtig und köpfte zur Wolfsburger Führung ein! Für die 25-Jährige war es bereits das neunte Saisontor in der Königsklasse. Die Wolfsburgerinnen blieben dran: Popp köpfte in der 25. Minute über den Kasten, nach rund einer halben Stunde versuchte Waßmuth Zinsberger frech mit einem langen Ball aus dem rechten Halbfeld zu überlisten. Nur wenige Minuten später hatte Mead die beste Möglichkeit für die Gastgeberinnen auf dem Fuß, scheiterte aber an VfL-Torhüterin Almuth Schult. Arsenal hatte vor dem Halbzeitpfiff seine spielerisch beste Phase und übte ordentlich Druck auf den VfL aus, der mit vielen Positionswechseln im Kollektiv dagegenhielt.

Der zweite Durchgang hatte kaum angefangen, da bediente Steph Catley Mead mit einem Einwurf im Wolfsburger Strafraum, die Engländerin ließ sich mit dem Ball aber zu viel Zeit. Die Wolfsburgerinnen wackelten: Kim Little bediente nur kurz darauf über rechts im Strafraum die anstürmende Blackstenius, die nur knapp verzog. Die Schwedin war es auch, die nach Zuspiel von Lia Wälti den vermeintlichen Ausgleich schoss, aber bereits vorher im Abseits stand, Miedema haute nach 55 Minuten den Ball drüber. Und dann scheiterte der VfL gleich zweimal hintereinander am Aluminium! Erst knallte ein Schuss von Waßmuth (aus abseitsverdächtiger Position) gegen den linken Pfosten (61.), unmittelbar danach schloss Jill Roord nach Zuspiel von Lena Lattwein ab, Zinsberger lenkte den Ball an den rechten Pfosten. Arsenal drängte in der Folge auf den Ausgleich, während der VfL verwaltete und zunächst auf Konter lauerte. In der Schlussphase schalteten die Wolfsburgerinnen aber noch mal einen Gang hoch, wussten, dass ein weiteres Tor die nötige Sicherheit geben würde.

Die letzten Minuten entwickelten sich zu einem offenen Schlagabtausch, beide Teams spielten sich gefährlich in die gegnerische Hälfte. Ein flach reingebrachter Arsenal-Freistoß der eingewechselten Tobin Heath überraschte den VfL und landete direkt bei Wubben-Moy, die eiskalt ausglich.

VfL: Schult - Wedemeyer, Janssen, Hendrich, Rauch - Popp, Oberdorf (90. Blomqvist) - Waßmuth (78. Jonsdottir), Lattwein, Huth - Roord (78. Bremer).

Schult - Wedemeyer, Janssen, Hendrich, Rauch - Popp, Oberdorf (90. Blomqvist) - Waßmuth (78. Jonsdottir), Lattwein, Huth - Roord (78. Bremer). Schiedsrichterin: Adámková (Tschechien). - Zuschauende: 5050.

Adámková (Tschechien). - 5050. Tore: 0:1 (19.) Waßmuth, 1:1 (89.) Wubben-Moy.