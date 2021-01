"Pharaonengeflüster" beim SC DHfK Leipzig: Profis kommentieren Deutschlandspiele 

Sportkoordinator Müller soll auch in den kommenden Wochen der Dreh- und Angelpunkt des Streams sein und zu jedem Spiel der Gislason-Sieben zwei neue DHfK-Männer an seine Seite bekommen. „Erstmal planen wir nur die Deutschen Spiele ein, aber wenn wir die Millionenmarke an Zuschauern knacken, dann weiten wir es auch auf andere Spiele aus“, scherzt Günther, der die erste Partie an der Seite von Müller im frisch eingerichteten Kommentatorenstudio verbringen wird. „Es ist schon fast fertig. Bis zum Spiel werden wir aber noch fleißig dekorieren“, versprach der Geschäftsführer am Donnerstag.