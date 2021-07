Phil Foden droht Ausfall für EM-Finale: Einsatz gegen Italien laut England-Trainer "fraglich"

England-Star Foden bekam Schlag im Training ab

"Unsere medizinische Abteilung wird uns später noch über den aktuellen Stand informieren", sagte der England-Coach am Samstagabend. Ein Einsatz Mittelfeldspielers sei "fraglich". Am Vormittag hatte Foden das Abschlusstraining verpasst, weil er einen leichten Schlag abbekommen hatte, wie der englische Verband FA mitteilte. Die Verletzung sei nicht schwer, beruhigte Southgate. Allerdings könne sie dazu führen, dass der Spieler genau dieses eine Spiel nicht absolvieren könne. Bis auf Foden nahmen alle Spieler an der Einheit von Trainer Southgate im EM-Basislager der Three Lions in Burton upon Trent teil.