ManCity-Trainer Pep Guardiola verrät: Dieser Spieler ist unverkäuflich

Phil Foden hat es beim amtierenden englischen Meister Manchester City nicht leicht. Das 19-jährige Top-Talent bekommt aufgrund des stark besetzten Mittelfelds bei den Skyblues kaum Einsatzzeiten. Dreimal durfte er über kurze Distanz in der Champions League, Premier League und im Community Shield ran. Mit Rodri, Ilkay Gündogan, Kevin de Bruyne, David Silva und unter Umständen auch Riyad Mahrez sowie Bernardo Silva hat Coach Pep Guardiola starke und erfahrenere Alternativen als den Youngster. Ein Transfer Fodens kommt für den Katalanen trotzdem auf keinen Fall in Frage. In seinem Buch "Pep's City: The Making of a Superteam" äußert er sich zum U17-Weltmeister von 2017.