Phil Foden wendet nächsten Patzer ab: ManCity müht sich beim FC Everton zum Sieg

Das war ein echter Arbeitssieg: Dank eines späten Treffers des englischen Nationalspielers Phil Foden hat Manchester City beim Premier-League-Abstiegskandidaten FC Everton mit 1:0 (0:0) gewonnen. Gegen die Liverpooler tat sich die Mannschaft des Ex-Bayern-Trainers Pep Guardiola lange Zeit schwer. Erst gegen Spielende legte das City-Team, das in der vergangenen Woche überraschend gegen Tottenham verloren hatte (2:3), die gewohnte Dominanz an den Tag. Foden (82.) belohnte die "Citizens" für den Drangphase mit dem Siegtreffer nach abgefälschter Vorlage von Bernardo Silva. Am Ende hatte City Glück, dass der Videoschiedsrichter ein Handspiel von Rodrigo (84.) im eigenen Strafraum nach Videobeweis nicht als absichtlich wertete. Anzeige

Durch den Sieg hat Tabellenführer City wieder sechs Punkte Vorsprung auf den Zweiten FC Liverpool. Everton hat als Tabellen-17. nur einen Punkt Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.

Der FC Liverpool kann auf den City-Sieg erst am kommenden Wochenende reagieren. Die "Reds" um Trainer Jürgen Klopp treffen am Sonntag im Ligapokal-Finale auf den FC Chelsea (17.30 Uhr/DAZN). Am nächsten Samstag empfängt der LFC dann West Ham United in der Liga.