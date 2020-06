Zwangspause genutzt: Phil Szczesny lässt sich Metallplatte aus Schulter entfernen

Vor drei Jahren hatte sich der 27-Jährige bei einem Lehrgang in Rom einen komplizierten Schlüsselbeinbruch zugezogen. Der Knochen war gesplittert, ein operativer Eingriff war nicht zu vermeiden. „Durch Corona ruht ja alles, und die Platte musste raus. Deshalb war es jetzt perfekt“, sagt der schnelle Hintermannschaftsspieler. Der Sportsoldat hat den Eingriff im Annastift vornehmen lassen, die Reha ist am Olympiastützpunkt möglich. „Läuft wie geplant“, so Szczesny.

Mit dem Siebener-Nationalteam will er noch in diesem Jahr einen großen Schritt tun, Deutschland will es erstmals in die Weltliga schaffen. Der Rugby-Weltverband hat aber noch nicht entschieden, ob es wegen der Corona-Krise überhaupt ein Qualifikationsturnier geben wird. „Womöglich müssen wir uns bis Anfang des nächsten Jahres gedulden, auch wenn das schwerfällt“, sagt Phil Szczesny.

Seine Schulter zumindest sollte dann wieder voll einsatzfähig sein.