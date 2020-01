Darts-Boss behauptet: Rekord-Weltmeister Phil Taylor plant Comeback 

Er hat Rekorde für die Ewigkeit aufgestellt und gilt als einer der besten Darts-Spieler der Geschichte: Der 16-fache Weltmeister Phil Taylor. Anfang 2018 beendete der heute 59-Jährige seine erfolgreiche Karriere mit einer Niederlage im WM-Finale gegen Rob Cross und trat seitdem nur bei Einladungs-Turnieren (Exhibitions) außerhalb der Wertung wie beispielsweise der Promi-Darts-WM an. Doch kommt es jetzt zum großen Comeback? Barry Hearn, Boss des größten Darts-Verband PDC hat nun in einem Gespräch mit der englischen Boulevardzeitung The Sun behauptet, dass Taylor aktuell darüber nachdenkt, wieder Darts-Profi zu werden.

Hearn berichtete über ein Telefongespräch mit Taylor: "Er rief mich an und fragte: 'Was denkst du darüber?'. Daraufhin sagte ich: 'Du hast keinen Spielervertrag mehr. Du kannst tun und lassen, was du willst." Nach Aussage des Darts-Bosses sei "The Power" (so Taylors Spitzname) zwar "zufrieden" mit sich, "aber ein Teil von ihm vermisst den Wettbewerbsgedanken, der bei den Exhibitions nicht existiert".

Bei Comeback: Phil Taylor muss sich für UK Open erst qualifizieren

So wolle sich Taylor laut Hearn für die UK Open in Minehead qualifizieren. Beim von der Teilnehmeranzahl größten Turnier im Darts-Jahreskalender Anfang März erhalten alle 128 Inhaber einer Tour-Karte sowie die Top-16-Spieler der zweitklassigen Challenger Tour einen Startplatz. Zusätzlich können sich 16 Spieler über Quali-Turniere in ganz England verteilt eine Teilnahme erkämpfen. Problem für Taylor: Durch seinen Rücktritt hat der Engländer alle Weltranglistenpunkte verloren und müsste sich so über eines dieser Turniere erst qualifizieren.

Sollte Taylor, einer der größten Legenden des Darts-Sports, tatsächlich zurückkehren, dürften die Einschaltquoten noch einmal deutlich ansteigen. Schon am Mittwochabend verfolgten durchschnittlich 1,59 Millionen Zuschauer am Mittwochabend auf Sport1, wie Peter Wright das Darts-WM-Finale gegen Michael van Gerwen gewonnen hat. Das sei die zweitbeste Einschaltquote bei einer Darts-Übertragung des TV-Senders, teilte Sport1 am Donnerstag mit. Mehr Zuschauer hätten nur beim WM-Finale 2018 eingeschaltet, als Rob Cross gegen Phil Taylor gewann.

