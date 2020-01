Darts-Legende Phil Taylor schließt Comeback aus: "Unmöglich"

Noch am Donnerstag hatte Barry Hearn, der Boss des Darts-Weltverbands PDC, ein Comeback des Rekord-WM-Siegers in Aussicht gestellt. Hearn berichtete in der englischen Boulevardzeitung Sun von einem Telefongespräch mit Taylor: "Er rief mich an und fragte: 'Was denkst du darüber?'. Daraufhin sagte ich: 'Du hast keinen Spielervertrag mehr. Du kannst tun und lassen, was du willst." Nach Aussage von Hearn sei "The Power" (so Taylors Spitzname) zwar "zufrieden" mit sich, "aber ein Teil von ihm vermisst den Wettbewerbsgedanken, der bei den Exhibitions nicht existiert".