Philippe Coutinho vor Transfer zum FC Bayern? Barcelona-Star soll Sané-Alternative sein

Demnach soll der Rekordmeister heißer Kandidat auf eine Leihe von Philippe Coutinho sein. Beim FC Barcelona spielt der Brasilianer bereits seit längerer keine entscheidende Rolle mehr. Von 46 Spielen in der Champions League und der spanischen La Liga stand er nur in zehn Fällen über die vollen 90 Minuten auf dem Spielfeld. Laut dem Bericht sollen auch Tottenham Hotspur an einer Verpflichtung interessiert gewesen sein, allerdings lehnten die Londoner ab.