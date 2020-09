"Ablöseforderung sollte realistisch sein": Hofmann kritisiert Karlsruhe nach geplatztem Union-Wechsel

Der 27-Jährige zeigte sich gegenüber dem Kicker verärgert über diese Auslegung. "Wenn ich tatsächlich gestreikt hätte, hätte ich dann auf der Bank gesessen und würde normal trainieren?" , sagte er. Hofmann betont, er habe vor dem Spiel gegen Hannover mit KSC-Trainer Christian Eichner gesprochen. "Details über vertrauliche Gespräche gehören nach meiner Auffassung nicht an die Öffentlichkeit", sagte Hofmann, der vor einem Jahr zum KSC gekommen war, in der vergangenen Saison 17 Tore erzielte und einer der Garanten für den Klassenerhalt war.

Die Bosse des KSC hatte dem Werben der "Eisernen" zuletzt offen eine Absage erteilt; sie sollen fünf Millionen Euro gefordert haben, was für Union nicht darstellbar war. Der Marktwert Hofmanns beläuft sich laut transfermarkt.de auf 1,5 Millionen Euro, er hat noch bis 2021 Vertrag. Seit einem Telefonat mit Unions Geschäftsführer Oliver Ruhnert am Freitagabend sei "das Thema durch", sagte Kreuzer am Sonntag. Die Vorstellungen der Klubs hinsichtlich einer Ablöse hätten zu weit auseinander gelegen. "Als wir am Ende beide den Hörer aufgelegt haben, war es das im Prinzip auch", sagte Kreuzer. "Er hat mir klar signalisiert, dass er nicht mehr kann und will."