Ex-Kapitän Philipp Lahm: DFB-Team derzeit "nicht so berauschend" - Keine Ambitionen auf Keller-Nachfolge

Für den früheren Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm hat die Wahrnehmung der deutschen Nationalmannschaft mit den Niederlagen gegen Spanien (0:6) und Nordmazedonien (1:2) deutlich gelitten. „Aktuell steht die deutsche Mannschaft so da, wie die jüngsten Ergebnisse waren, also nicht so berauschend“, sagte der 37 Jahre alte Lahm im EM-Sonderheft des Kicker, das am Donnerstag veröffentlicht wurde. Über Vorrundengegner und Weltmeister Frankreich hingegen sagte Lahm: „Sie haben einen Topkader mit erfahrenen plus jungen, dynamischen Spielern. Auf jeder Position sind sie doppelt super besetzt.“

Anzeige