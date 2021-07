Philipp Lahm über künftigen DFB-Präsidenten: "Das brauchen wir im Hinblick auf 2024"

Philipp Lahm wünscht sich einen DFB-Präsidenten, der lange im Amt ist und auch gesellschaftliche Verantwortung übernimmt. "Es ist enorm wichtig, jemanden an der Spitze zu haben, der den Verband repräsentiert. Das brauchen wir im Hinblick auf 2024", sagte der Organisationschef der nächsten Europameisterschaft in drei Jahren in Deutschland der Sport Bild. Der Deutsche Fußball-Bund wird nach dem Rücktritt von Fritz Keller interimistisch von Rainer Koch und Peter Peters geführt. Die neue Führung soll beim für 2022 geplanten Bundestag gewählt werden.

Anzeige