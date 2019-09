Philipp Lahm will sein Gehalt als Münchner EM-Botschafter spenden

Philipp Lahm will sein Gehalt als Botschafter der Stadt München für die Fußball-EM 2020 spenden. "Ich werde das Geld dem Bayerischen Fußballverband zur Verfügung stellen, der dann 20 Nachwuchstrainer unterstützt", sagte Lahm am Dienstag im Münchner Rathaus. "Ich weiß, wer viel leistet, dass am Ende auch Profisportler rauskommen."