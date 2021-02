Philipp Lahm über die Zukunft von Joachim Löw, ein Comeback von Thomas Müller und Streit beim DFB

Philipp Lahm sieht die Zukunft von Joachim Löw als Bundestrainer unmittelbar mit dem Abschneiden bei der für den Sommer geplanten Europameisterschaft verknüpft. "Ich bin ja auch nur Außenstehender. Wie sagt man so schön: In Deutschland gibt es 80 Millionen Bundestrainer. Aber nur einer hat auch wirklich die Verantwortung, und das ist Jogi Löw. Wenn er die Kraft für sich aufbringen kann, dann kann es funktionieren", sagte der frühere DFB-Kapitän in einem Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland: "Aber klar: Wir sind eine Fußballnation, und was zählt, ist der Erfolg. Deswegen wird es entscheidend sein, wie erfolgreich die Europameisterschaft im Sommer verläuft."

