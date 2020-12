Philipp Lahm: Kein Kommentar zu Aussagen von Joachim Löw - Vertrauen in DFB-Team

Der 2014er-Weltmeister Philipp Lahm will die Aussagen von Bundestrainer Joachim Löw am Montag zur Zukunft der deutschen Nationalmannschaft nicht weiter kommentieren. "Das steht mir nicht zu", sagte Lahm am Dienstag während eines Medientermins in Leipzig. Er habe in seiner Zeit als Nationalspieler immer sehr gut und harmonisch mit dem Bundestrainer zusammengearbeitet.

