Philipp Lahm lobt Bundestrainer Hansi Flick - und nimmt DFB-Team in die Pflicht

Gleichzeitig nahm Lahm. der seine aktive Karriere 2017 beendete und mit dem FC Bayern achtmal deutscher Meister wurde, die Nationalspieler in die Pflicht. Der Trainer könne schließlich nicht alle Probleme lösen. "Man vertritt die Nation, da muss man immer wieder abliefern. Auf dem Platz aber auch außerhalb" , forderte Lahm. Besonders das Auftreten der Mannschaft sei "enorm wichtig", so der Ex-DFB- und Bayern-Kapitän weiter: "Das bringt die Menschen wieder zurück in die Stadien, an die Bildschirme, auf die Fanmeilen. Da bin ich sehr zuversichtlich. Wir haben eine gute Mannschaft, die erfolgreich spielen kann."

Wie gut das DFB-Team spielen kann, hat es bereits in den ersten drei Spielen unter Flick, der im September auf Lahms Weltmeister-Trainer Joachim Löw folgte, gezeigt. In der WM-Qualifikation gewann Deutschland gegen Liechtenstein (2:0), Armenien (6:0) und Island (4:0) jeweils locker und brachte sich in eine gute Ausgangsposition in der Quali-Gruppe. Mit weiteren Siegen am Freitag gegen Rumänien und am kommenden Montag in Nordmazedonien sowie mit Schützenhilfe der Gruppenkonkurrenten könnte sich die Flick-Elf bereits vorzeitig für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar qualifizieren. Flick will schon im Wüstenemirat nach seinem ersten Titel als DFB-Chefcoach greifen. Die Zielsetzung ist klar. "Wir wollen wieder dahin kommen, wo wir einmal waren, in die Weltspitze, an die Weltspitze", sagte Flick zuletzt dem Kicker.