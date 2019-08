Bericht: Atalanta Bergamo und FC Schalke an Augsburg-Star Philipp Max interessiert

An Philipp Max vom FC Augsburg ist dem Kicker zufolge der italienische Champions-League-Teilnehmer Atalanta Bergamo interessiert. Wie das Fachmagazin am Freitag schrieb, arbeitet der Verein aus der Serie A "mit Hochdruck an einer Verpflichtung" des offensivstarken Linksverteidigers. Der FCA soll Bereitschaft für eine Leihe signalisiert haben. Auch der FC Schalke 04 soll sich mit dem 25-Jährigen beschäftigen.