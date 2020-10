Philipp Max schwärmt von Mario Götze bei der PSV Eindhoven: "Bringt uns auf ein anderes Level"

In der Bundesliga spielten Philipp Max und Mario Götze nie zusammen. Außenverteidiger Max und Mittelfeldmann Götze haben ab jetzt aber gemeinsame Ziele, wenn sie für die PSV Eindhoven aus Holland auflaufen. Im Interview mit dem Kicker sprach Max über das, was er mit Götze beim Spitzenklub der Eredivisie erreichen will und ließ vor allem durchblicken, dass er sich genau wie Götze für das DFB-Team von Trainer Joachim Löw empfehlen will. "Natürlich lebt auch der Traum von der Nationalelf weiter, aber ich mache mir keinen Druck", erklärte der 27 Jahre alte dem Fachmagazin.

Auch der Ex-Dortmunder Götze hatte nach seinem Wechsel nach Eindhoven bereits klar gestellt, dass er sich wieder für die Nationalelf empfehlen will und das Thema auf keinen Fall zu den Akten gelegt habe. Wenn der Bundestrainer also nach Eindhoven schaut, will sich auch Max von seiner besten Seite zeigen. "Ich glaube schon, dass der Bundestrainer in alle Richtungen schaut, gerade wenn es internationale Spiele sind", gibt er sich zuversichtlich und kündigte an: "Ich gebe weiter mein Bestes, um auf dem Radar zu bleiben."