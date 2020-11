Philipp Max und Ridle Baku geben DFB-Einstand gegen Tschechien: Alle 112 Debütanten unter Joachim Löw im Überblick

Wieder neue Gesichter im DFB-Team: Beim Testspiel gegen Tschechien am Mittwochabend in Leipzig feiern Philipp Max von der PSV Eindhoven und Ridle Baku vom VfL Wolfsburg ihr Debüt in der Nationalmannschaft. Das Duo steht in der Startelf und bespielt in der Partie die beiden Außenbahnen: Max kommt über den linken Flügel, Baku über den rechten. Der dritte Neuling im deutschen Aufgebot sitzt hingegen zunächst auf der Bank. Doch auch Felix Uduokhai vom FC Augsburg darf sich im Verlauf der Begegnungen Hoffnungen auf einen Einsatz machen. Der Abwehrspieler wäre dann der 113. Debütant in der rund 14-jährigen Amtszeit von Joachim Löw.

